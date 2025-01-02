«Локомотив» – лидер этой РПЛ по голам россиян, у них 27. У «Зенита» – 15, у «Краснодара» – 6, у «Спартака» – 2
«Локомотив» лидирует по голам, забитым российскими игроками в Мир РПЛ-2024/25.
Всего на счету железнодорожников 27 таких голов.
За ними следуют ЦСКА и «Ростов» с 20 голами россиян, на счету московского «Динамо» 17 голов. Россияне «Химок» и «Зенита» забили по 15 мячей, «Акрона» – 14.
За «Факел» и «Ахмат» россияне забили по 10 голов, а за «Крылья Советов» – 8.
По 6 мячей забили российские футболисты «Динамо» Махачкала, «Рубина» и «Краснодара». 5 голов на счету игроков «Пари НН» с паспортами РФ.
Предпоследнее место занял «Спартак», за который россиянами было забито 2 гола. Последним с показателем в 1 гол идет «Оренбург».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем