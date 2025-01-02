«Локомотив» – лидер этой РПЛ по голам россиян, у них 27. У «Зенита» – 15, у «Краснодара» – 6, у «Спартака» – 2

«Локомотив» лидирует по голам, забитым российскими игроками в Мир РПЛ-2024/25.

Всего на счету железнодорожников 27 таких голов.

За ними следуют ЦСКА и «Ростов » с 20 голами россиян, на счету московского «Динамо» 17 голов. Россияне «Химок » и «Зенита » забили по 15 мячей, «Акрона» – 14.

За «Факел» и «Ахмат» россияне забили по 10 голов, а за «Крылья Советов» – 8.

По 6 мячей забили российские футболисты «Динамо » Махачкала, «Рубина» и «Краснодара». 5 голов на счету игроков «Пари НН» с паспортами РФ.

Предпоследнее место занял «Спартак», за который россиянами было забито 2 гола. Последним с показателем в 1 гол идет «Оренбург».