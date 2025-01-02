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  • «Локомотив» – лидер этой РПЛ по голам россиян, у них 27. У «Зенита» – 15, у «Краснодара» – 6, у «Спартака» – 2
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«Локомотив» – лидер этой РПЛ по голам россиян, у них 27. У «Зенита» – 15, у «Краснодара» – 6, у «Спартака» – 2

«Локомотив» лидирует по голам, забитым российскими игроками в Мир РПЛ-2024/25.

Всего на счету железнодорожников 27 таких голов.

За ними следуют ЦСКА и «Ростов» с 20 голами россиян, на счету московского «Динамо» 17 голов. Россияне «Химок» и «Зенита» забили по 15 мячей, «Акрона» – 14.

За «Факел» и «Ахмат» россияне забили по 10 голов, а за «Крылья Советов» – 8.

По 6 мячей забили российские футболисты «Динамо» Махачкала, «Рубина» и «Краснодара». 5 голов на счету игроков «Пари НН» с паспортами РФ.

Предпоследнее место занял «Спартак», за который россиянами было забито 2 гола. Последним с показателем в 1 гол идет «Оренбург».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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