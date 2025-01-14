Медведев сообщил, что Вендел вернулся в расположение «Зенита»: «Он уже прошел медосмотр в Петербурге»
Александр Медведев сообщил, что Вендел вернулся в расположение «Зенита».
«Вендел уже прошел медосмотр в Петербурге», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.
12 и 13 января игроки «Зенита» проходили медобследование, после которого отправятся в Катар на зимние сборы.
Ранее портал Goal сообщил, что бразильский полузащитник не собирается возвращаться в расположение команды после отпуска у себя на родине, так как хочет покинуть клуб.
Действующий контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до завершения сезона-2027/28.
Медведев о сообщении про нежелание Вендела возвращаться в «Зенит»: «Будет вовремя на первом сборе, а Goal забил в свои ворота»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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