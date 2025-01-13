Перенесенный из-за шторма матч «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 12 февраля
Определена новая дата проведения мерсисайдского дерби.
«Эвертон» и «Ливерпуль» встретятся 12 февраля в рамках 15-го тура АПЛ. Матч пройдет на «Гудисон Парк» и начнется в 22:30 по московскому времени.
Игра должна была состояться 7 декабря, но была перенесена из-за шторма Дарраг.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков после 19 матчей. «Эвертон» идет 16-м с 17 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ливерпуля»
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