Перенесенный из-за шторма матч «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 12 февраля

Определена новая дата проведения мерсисайдского дерби.

«Эвертон» и «Ливерпуль» встретятся 12 февраля в рамках 15-го тура АПЛ. Матч пройдет на «Гудисон Парк» и начнется в 22:30 по московскому времени.

Игра должна была состояться 7 декабря, но была перенесена из-за шторма Дарраг .

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков после 19 матчей. «Эвертон» идет 16-м с 17 баллами.