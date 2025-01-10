Кахигао об активности «Спартака» на зимнем рынке: «Главное – понимать, чего мы хотим. У нас есть игроки, которые усердно бьются за эмблему клуба»

Фрэнсис Кахигао рассказал, насколько активным будет «Спартак» в зимнее окно.

«Я думаю, вопрос не в том, насколько нужно быть активными. Важнее точно определить, что вам нужно. И уже после этого постараться получить то, что вам нужно. Это касается и того, что некоторых игроков, возможно, придется отпустить.

Вы точно определили, что они вам не нужны? Так что для меня это вопрос определения. Это не столько вопрос того, насколько вы активны, потому что есть много людей, которые очень активны, но не обязательно принимают правильные решения. Для меня это вопрос принятия правильных решений и наличия очень четкого понимания того, чего вы хотите.

Когда вы точно знаете, чего хотите, тогда все становится немного проще. Но мы должны помнить, что сейчас в России не самое легкое время для подписания игроков из других лиг. Есть некоторые сложности и препятствия. Я не наивен и прекрасно понимаю, что это нелегкая задача. Поэтому для меня главное, чтобы все в клубе ясно и согласованно понимали, чего мы хотим. А дальше посмотрим.

Но пока немного рано говорить о том, что мы собираемся делать и чего не собираемся. И я люблю напоминать всем, что у нас уже есть игроки, у нас есть хорошие игроки. У нас есть футболисты, которые усердно работают и бьются за эмблему клуба. Так что всегда важно, какие у вас есть игроки. То, что будет позже, будет позже. Но на данный момент важно то, что у нас есть. И мы должны заботиться о том, что у нас есть», – сказал новый спортивный директор «Спартака».