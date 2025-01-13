Корнеев о «Спартаке»: «Кахигао привезет игрока уровня Промеса, надеюсь. Трансферы будут – иного развития событий не допускаю даже в самом страшном сне»
Ранее новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао высказался о возможных зимних трансферах. Специалист отметил, что сейчас в России не самое легкое время для подписания игроков из других лиг.
– Означает ли это, что он стелет соломку на случай срыва трансферов?
– Не думаю, что он стелет соломку на случай срыва трансферов! Это просто некий факт в непростой ситуации. Он же не говорит, что трансферов не будет. Будем наблюдать.
– Можно ли допустить, что ни с кем не получится договориться, и «Спартак» останется вообще без усиления?
– Нет, я такого развития событий не допускаю даже в самом страшном сне. Трансферы будут!
– Каких трансферов от Кахигао ждете зимой? Будут игроки уровня Промеса?
– Этот вопрос к Кахигао – кого он привезет, но это будет интересно. Надеюсь что это будет игрок уровня Промеса, – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».
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