Корнеев о «Спартаке»: «Кахигао привезет игрока уровня Промеса, надеюсь. Трансферы будут – иного развития событий не допускаю даже в самом страшном сне»

Игорь Корнеев высказался на тему трансферов «Спартака».

Ранее новый спортивный директор клуба Франсис Кахигао высказался о возможных зимних трансферах. Специалист отметил, что сейчас в России не самое легкое время для подписания игроков из других лиг.

– Означает ли это, что он стелет соломку на случай срыва трансферов?

– Не думаю, что он стелет соломку на случай срыва трансферов! Это просто некий факт в непростой ситуации. Он же не говорит, что трансферов не будет. Будем наблюдать.

– Можно ли допустить, что ни с кем не получится договориться, и «Спартак» останется вообще без усиления?

– ⁠Нет, я такого развития событий не допускаю даже в самом страшном сне. Трансферы будут!

– Каких трансферов от Кахигао ждете зимой? Будут игроки уровня Промеса?

– ⁠Этот вопрос к Кахигао – кого он привезет, но это будет интересно. Надеюсь что это будет игрок уровня Промеса, – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».