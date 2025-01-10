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Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Российский футбол способен снова стать сильным и могущественным. Россия – большая страна с богатой футбольной историей»

Франсис Кахигао оценил уровень российского футбола.

«Во-первых, у футбола в России богатая история, большая футбольная культура. И были годы, когда российские клубы по-настоящему преуспевали в еврокубках.

По каким-то причинам этот уровень в дальнейшем немного снизился. Результаты стали не такими успешными. Конечно, я говорю не про сегодняшний день, когда есть санкции. Это случилось раньше. Стало появляться не так много ярких молодых талантов. Не знаю, почему. Хотя до этого меня впечатляло, какие сильные игроки есть у России.

Но потом этот конвейер по какой-то причине остановился. Однако у страны по-прежнему богатая футбольная культура, люди здесь любят футбол, и не только в Москве, ведь сейчас есть яркое соперничество с командами из Санкт-Петербурга, Краснодара.

Мне кажется, российский футбол способен вернуться и снова стать сильным и могущественным. Ведь Россия – такая большая страна с такой богатой футбольной историей. У нее точно есть для этого потенциал», – сказал новый спортивный директор «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Спартака»
logoФрансис Кахигао
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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