Кахигао о целях в «Спартака»: «Жизненно важно снова побеждать, становиться чемпионами»
Франсис Кахигао рассказал о целях в «Спартаке».
– Какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?
– С точки зрения амбиций клуба, очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача. Снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, клуб движется в правильном направлении к этому. И последние результаты подтверждают это.
Наша задача помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный. Ведь это большой клуб для всего российского футбола. Надеюсь, в европейском футболе он тоже им будет – как только эта возможность снова появится, – сказал новый спортивный директор «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Спартака»
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