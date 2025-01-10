Кахигао о целях в «Спартака»: «Жизненно важно снова побеждать, становиться чемпионами»

Франсис Кахигао рассказал о целях в «Спартаке».

– Какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?

– С точки зрения амбиций клуба, очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача. Снова сделать «Спартак» победителем. Думаю, клуб движется в правильном направлении к этому. И последние результаты подтверждают это.

Наша задача помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный. Ведь это большой клуб для всего российского футбола. Надеюсь, в европейском футболе он тоже им будет – как только эта возможность снова появится, – сказал новый спортивный директор «Спартака».