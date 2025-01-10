Кахигао о решении покинуть «Галатасарай» ради «Спартака»: «Увидел, как амбициозны руководители клуба. Это самый большой вызов в моей карьере»
Фрэнсис Кахигао объяснил, почему перешел из «Галатасарая» на работу в «Спартак».
– «Галатасарай» идет на первом месте в Турции. Почему решили принять приглашение «Спартака»?
– Это было непростое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг – покинуть «Галатасарай», начать переговоры со «Спартаком». Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор.
«Спартак» – очень, очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. И «Спартак» – это большой вызов. Возможно, самый большой вызов в моей карьере. Это стало для меня причиной принять такое решение, – сказал новый спортивный директор «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Спартака»
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