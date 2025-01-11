Александр Тарханов: «Вряд ли Угальде интересуются топ-клубы Европы, РПЛ редко кто смотрит. Это раздувают агенты, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях»
Александр Тарханов не уверен, что Манфредом Угальде интересуются топ-клубы.
«Много информации о том, что «ПСЖ» интересуется Угальде. Но не думаю, что это правда. Это специально раздувают агенты футболиста, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях.
Российский чемпионат редко кто смотрит, поэтому вряд ли к Угальде есть интерес от топ-клубов Европы. Не думаю, что только из-за одной концовки перед зимней паузой его сразу сватают в «Ливерпуль» или «ПСЖ», – сказал экс-тренер ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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