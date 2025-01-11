Александр Тарханов: «Вряд ли Угальде интересуются топ-клубы Европы, РПЛ редко кто смотрит. Это раздувают агенты, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях»

Александр Тарханов не уверен, что Манфредом Угальде интересуются топ-клубы.

«Много информации о том, что «ПСЖ» интересуется Угальде. Но не думаю, что это правда. Это специально раздувают агенты футболиста, чтобы продлить контракт со «Спартаком » на улучшенных условиях.

Российский чемпионат редко кто смотрит, поэтому вряд ли к Угальде есть интерес от топ-клубов Европы. Не думаю, что только из-за одной концовки перед зимней паузой его сразу сватают в «Ливерпуль» или «ПСЖ », – сказал экс-тренер ЦСКА.