Тикнизян может перейти в «Севилью» зимой. «Брайтон» намерен вернуть защитника Барко, арендованного испанцами, в январе («СЭ»)

Наир Тикнизян может зимой оказаться в «Севилье».

Ранее сообщалось , что трансфер защитника «Локомотива » в андалусийский клуб зависит от решения по Валентину Барко , арендованному «Севильей» у «Брайтона ». В случае, если английский клуб примет решение о досрочном возвращении игрока зимой, «Севилья » сделает предложение «Локомотиву» по переходу Тикнизяна .

Как стало известно «СЭ» из источников, близких к «Севилье», «Брайтон» намерен разорвать арендное соглашение Барко. Сам футболист согласен вернуться в Англию, однако переговоры по досрочному прекращению аренды идут непросто. В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел 23 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Подробная статистика игрока здесь .