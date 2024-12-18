Тикнизян может перейти в «Севилью» зимой. «Брайтон» намерен вернуть защитника Барко, арендованного испанцами, в январе («СЭ»)
Наир Тикнизян может зимой оказаться в «Севилье».
Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Локомотива» в андалусийский клуб зависит от решения по Валентину Барко, арендованному «Севильей» у «Брайтона». В случае, если английский клуб примет решение о досрочном возвращении игрока зимой, «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по переходу Тикнизяна.
Как стало известно «СЭ» из источников, близких к «Севилье», «Брайтон» намерен разорвать арендное соглашение Барко. Сам футболист согласен вернуться в Англию, однако переговоры по досрочному прекращению аренды идут непросто. В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел 23 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Подробная статистика игрока здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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