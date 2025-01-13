Конте о лидерстве «Наполи»: «Приход Мактоминея и особенно Лукаку сильно повлиял, и мы перешли на 4-3-3. Вижу, как команда прибавляет»
После 20 матчей неаполитанцы набрали 47 очков.
«Приход Мактоминея и особенно Лукаку сильно повлиял, и мы перешли со схемы 3-4-2-1 на 4-3-3. В некоторых матчах было даже 4-2-2-2, когда Скотт располагался ближе к Ромелу.
Мы упорно трудимся, я вижу, как команда тренируется и прибавляет. И это радует как тренера, так и игроков, ведь мы растем, становимся увереннее в своих силах, а больше всего меня радует то, что задействована вся команда.
Когда Лоботка выбывал на пять матчей, а Буонджорно был травмирован, Гилмор и Жуан Жезус проявили себя более чем надежными игроками. У Спинаццолы был трудный старт в сезоне, но сейчас он в порядке.
Важно, чтобы, получая шанс, игроки правильно реагировали. В моем распоряжении 22 футболиста, и все они должны знать, что делать в той или иной ситуации», – сказал тренер «Наполи».
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