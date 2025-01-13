Конте о лидерстве «Наполи»: «Приход Мактоминея и особенно Лукаку сильно повлиял, и мы перешли на 4-3-3. Вижу, как команда прибавляет»

Антонио Конте высказался о лидерстве «Наполи» в Серии А.

После 20 матчей неаполитанцы набрали 47 очков.

«Приход Мактоминея и особенно Лукаку сильно повлиял, и мы перешли со схемы 3-4-2-1 на 4-3-3. В некоторых матчах было даже 4-2-2-2, когда Скотт располагался ближе к Ромелу.

Мы упорно трудимся, я вижу, как команда тренируется и прибавляет. И это радует как тренера, так и игроков, ведь мы растем, становимся увереннее в своих силах, а больше всего меня радует то, что задействована вся команда.

Когда Лоботка выбывал на пять матчей, а Буонджорно был травмирован, Гилмор и Жуан Жезус проявили себя более чем надежными игроками. У Спинаццолы был трудный старт в сезоне, но сейчас он в порядке.

Важно, чтобы, получая шанс, игроки правильно реагировали. В моем распоряжении 22 футболиста, и все они должны знать, что делать в той или иной ситуации», – сказал тренер «Наполи ».