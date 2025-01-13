Галактионов о селекции «Локо»: «Руководство обозначило, что мы ограничены в ресурсах. Должно быть приемлемое соотношение «цена-качество»
— Нужно ли усиление? Если да, то на какие позиции?
— Любой тренер, и мы не исключение, конечно, хочет качественных игроков. Не совсем правильно будет говорить о конкретных позициях, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют. Они действуют дисциплинированно и очень хорошо работают, стараются добиваться результата. Сложно тут о чем-то говорить. Руководство тоже обозначило, что на сегодняшний день мы ограничены в каких-то ресурсах и должны жить по средствам.
— Какое максимальное количество новичков может прийти?
— Пока нет. Но мы должны четко понимать, что если это футболист иностранный, то он должен быть сильнее нашего русского футболиста. И должно быть приемлемое соотношение «цена-качество», – сказал тренер «Локомотива».
После 18 туров железнодорожники занимают в Мир РПЛ 5-е место.
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