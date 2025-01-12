«Если соперник не может попасть в ворота с 11 метров, это не моя вина». Гроббелар о «ногах-спагетти» в серии пенальти финала КЕЧ-1984 между «Ливерпулем» и «Ромой»

Брюс Гроббелар рассказал, как пытался помешать игрокам «Ромы» в финале КЕЧ-1984.

В финале Кубка европейских чемпионов 1984 года в Риме встречались «Ливерпуль» и «Рома». Игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержала английская команда, во многом благодаря действиям голкипера, который запомнился тем, что пытался сбить с толку соперника, совершая волнообразные движения ногами, впоследствии получившие название «ноги-спагетти».

«[Ассистент тренера] Ронни Моран сказал мне: «Не меняйся как личность, никогда не подражай другим вратарям. Будь собой». Мы действительно должны были выиграть этот финал Кубка чемпионов в дополнительное время, но не реализовали свои моменты. Прямо перед пенальти [главный тренер] Джо Фэган сказал: «Слушай, мы не должны были оказаться в этой ситуации, никто не будет тебя винить».

Когда я уже отходил, он добавил, чтобы я попробовал сбить их с толку. Я выбрал двух игроков – итальянских звезд Бруно Конти и Франческо Грациани. Люди говорили, что это было неспортивно, но моя логика была такой: если соперник не может попасть в цель с 12 ярдов (10,9 м), это не моя вина», – сказал экс-вратарь «Ливерпуля» Гроббелар.

И Конти, и Грациани промахнулись в серии пенальти.