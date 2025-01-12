Костакурта о Стамбуле-2005: «Милан» был великолепен 114 минут, это одна из сильнейших его команд в современной истории. Но мы недооценили характер «Ливерпуля» и не были сосредоточены на 100%»

Алессандро Костакурта признал, что «Милан» расслабился в финале ЛЧ в 2005 году.

«Россонери» обыгрывали «Ливерпуль » со счетом 3:0 после первой половины, а в итоге уступили по пенальти.

«Я думаю, что команда, игравшая в Стамбуле, была самым великим «Миланом » из всех, которые принимали участие в финалах Лиги чемпионов, наряду с той, что играла в 1989-м против «Стяуа».

114 минут мы играли в потрясающий, прекрасный футбол, но оставшиеся шесть минут обрекли нас на ничью, а затем мы потерпели поражение по пенальти.

Я понимаю, что пропуск трех голов в течение шести минут говорит о том, что в начале второго тайма мы думали, что победили. Любому, кто играл на высоком уровне, знакомо это чувство: ты ведешь 2:0, соперник в шоке, и ты думаешь, что игра закончена.

Мы недооценили характер «Ливерпуля». После того как он сравнял счет, мы создали еще много моментов. Я понимаю, почему это обсуждают, но, повторюсь, это была одна из сильнейших команд «Милана» в современной истории. Голы Креспо и Мальдини были великолепны.

Когда вы смотрите голы «Ливерпуля», то видите, что Кака завязывает шнурки в момент, когда Джеррард наносит удар головой. Это говорит о том, что мы не были сосредоточены на 100%.

Но мы не развалились. Мы потеряли концентрацию на шесть минут. На протяжении остальных 114 мы были великолепны. К счастью, мы взяли реванш в Афинах двумя годами позднее», – сказал бывший защитник «россонери».