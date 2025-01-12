ЦСКА заплатит «Зениту» 4 млн рублей за Ананьева – это солидарные выплаты за подготовку игрока (Иван Карпов)
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит «Зениту» за Ивана Ананьева.
Московский клуб ранее подписал 18-летнего воспитанника «Зенита» на правах свободного агента. Утверждалось, что клуб из Санкт-Петербурга не видел перспектив в Ананьеве и хотел отдать хавбека в аренду в «Сан-Паулу», но Иван отказался и перешел в ЦСКА.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА заплатит «Зениту» 4 млн рублей за Ананьева. Это солидарные выплаты за подготовку игрока.
По его данным, такая сумма сложилась в том числе и потому, что петербуржцы оплачивали Ивану дорогостоящие билеты на стажировку в Сан-Паулу.
Кроме того, итоговая сумма множится на высокий коэффициент из-за статуса армейского клуба, если бы Ананьев перешел в команду из ФНЛ, цифры были бы значительно меньше.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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