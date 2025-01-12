«Зенит» не видел перспектив в Ананьеве и хотел отдать хавбека в аренду в «Сан-Паулу». Иван отказался и перешел в ЦСКА («Чемпионат»)
Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник петербуржцев подписал контракт с ЦСКА на 3,5 года.
По информации «Чемпионата», руководство «Зенита», несмотря на достижения Ананьева, не видело в нем больших перспектив и рассматривало его проект исключительно как имиджевый.
«Клуб хотел перепродать игрока за рубеж, а не заигрывать за основу», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
Утверждается, что «Зенит» также предложил полузащитнику продлить контракт с клубом и отправить его в «Сан-Паулу» в аренду.
«Планировалось, что Иван продлит контракт и отправится для развития в аренду в Бразилию, но игрок отказался от этого варианта. В качестве альтернативы ему предложили вариант с «Зенитом-2», что тоже не устроило игрока», – добавил источник.
Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита». Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
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