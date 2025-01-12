Карпукас о США: «Очень понравилось, посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас, Гавайи. Ходил на НБА – они делают шоу, все очень круто»
Игроку «Локомотива» Артему Карпукасу очень понравилось в США в отпуске.
«Все хорошо, отлично. Отдохнул, ездил в Америку надолго, понравилось.
Визу получать тяжело было, хорошо, что мне одобрили с первого раза, потому что потом времени не так много было. Я в единственный шанс попал, и мне сразу дали. С визой и пересадками тяжело, летел через Дубай, а так – очень понравилось.
Посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас и Гавайи. Ходил на НБА, впервые попал на баскетбол вживую и сразу задал очень высокую планку. Они делают шоу, много людей, все очень круто», – сказал полузащитник «Локо» и сборной России Карпукас.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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