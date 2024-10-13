Артем Карпукас: «В РПЛ есть тенденция, что русским доверяют поменьше. В «Локомотиве» их много, в остальных клубах – меньше»
Артем Карпукас заявил, что в РПЛ мало доверяют российским футболистам.
– Надеюсь, российский футбол сейчас на стадии развития. Это развитие должно привести к увеличению количества и повышению качества российских футболистов.
– С этим есть проблемы?
– Все видят, сколько русских ребят играет в каждой команде. В «Локомотиве» много, а в остальных – меньше. Значит есть не то что проблема, а, скорее, тенденция, что русским доверяют поменьше, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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