  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Карпукас: «В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал. Допустим, мне 30 лет, тогда пошел бы»
30

Артем Карпукас: «В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал. Допустим, мне 30 лет, тогда пошел бы»

Артем Карпукас ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

Как Смолов в условную «Сельту» поехал бы?

– Тяжелый вопрос. Все-таки «Локо» – топ-клуб. Из него тяжело уходить. В моем возрасте, наверное, еще много раз подумал бы. А когда стану постарше, допустим, мне 30 лет, а я не попробовал себя в Европе, тогда пошел бы.

В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал.

При этом Испания тебе подошла бы больше всего?

– Да, стилистически всегда была близка. Мне нравится сложный технически-созидательный футбол. Я кайфую от комбинаций, от выхода из обороны. Я понимаю, из-за чего мне вообще нравится эта игра, – сказал полузащитник «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАртем Карпукас
logoЧемпионат.com
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
возможные трансферы
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лэмпард возглавил «Ковентри», идущий 17-м в Чемпионшипе. Контракт – 2,5 года
1422 минуты назад
«Реал», «Ман Сити», «Интер», «Байер» – среди финалистов на звание клуба года от Globe Soccer Awards. Роналду поборется за приз игроку года на Ближнем Востоке, также названы номинанты на лучшего тренера
827 минут назад
Беллингем о незабитом пенальти Мбаппе «Ливерпулю»: «Реал» проиграл не поэтому – соперник сыграл лучше. Килиан под огромным давлением из-за того, насколько он хорош»
1327 минут назад
Ван Дейк о переходе в «Реал»: «Там есть Рюдигер. Сейчас я сосредоточен на игре с «Ман Сити»
1234 минуты назад
Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока
2351 минуту назад
В «Реале» считают, что Мбаппе не хватало скоростей и напряжения в последние годы игры за «ПСЖ». Форварду нужно время для восстановления формы (Гильермо Рай)
64сегодня, 09:22
«МЮ» потратил 10,4 млн фунтов на увольнение тен Хага и его штаба. На назначение Аморима и штаба – 11 млн фунтов
13сегодня, 09:13
«Барса»-2009 – лучший победитель ЛЧ в XXI веке по версии Goal, «Бавария»-2020 – вторая, «Реал»-2018 – пятый. «Челси»-2012 – худший
132сегодня, 09:07
Актуальные вакансии Спортса’’ теперь есть не только на сайте – подписывайтесь на телеграм-канал!
сегодня, 09:00Вакансия
«Зенит» одержал 20 побед в 25 матчах сезона и побил рекорд клуба. Прежний был у Спаллетти в 2010-м и у Семака в сезоне-2022/23 – 20 в 27 играх
33сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Лестера» Сривадханапрабха раскритиковал игроков за вечеринку после поражения от «Челси». На ней был плакат «Энцо, я скучаю по тебе», посвященный Мареске
3 минуты назад
Часть фанатов «Штутгарта» не поехала на матч с «Црвеной Звездой» в ЛЧ из-за жестоких действий полиции Сербии при обыске на границе. В Белграде были нападения на немецких болельщиков
138 минут назад
«Барса», «Бавария», «Челси» и «Лион» – в шорт-листе премии лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс – среди финалисток на приз лучшей футболистке
сегодня, 09:38
Газзаев поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента Грузии: «Это достойный человек, принесет пользу стране, народу и проявит себя как сильный политик»
16сегодня, 09:36
Мэддисон, Матеус Кунья (86), Шик (85) и Шакири (84) вошли в новую команду недели в FC 25
2сегодня, 09:25Фото
Гонду о языках: «Хочу сначала довести английский до приличного уровня – в «Зените» многие на нем говорят. После – заняться русским, чтобы еще комфортнее чувствовать себя в быту» 
20сегодня, 07:57
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 07:42
Шалимов о том, что Станкович разбил скамейку в матче с «Ростовом»: «Тренеры, понимая, что результат непринципиален, поведением показывают, что это важно… На самом деле это не так»
21сегодня, 07:17
«Хайденхайм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3сегодня, 07:00
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» в гостях у «Аль-Фатеха», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» в пятницу
сегодня, 06:50