Артем Карпукас: «В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал. Допустим, мне 30 лет, тогда пошел бы»

Артем Карпукас ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

– Как Смолов в условную «Сельту» поехал бы?

– Тяжелый вопрос. Все-таки «Локо» – топ-клуб. Из него тяжело уходить. В моем возрасте, наверное, еще много раз подумал бы. А когда стану постарше, допустим, мне 30 лет, а я не попробовал себя в Европе, тогда пошел бы.

В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал.

– При этом Испания тебе подошла бы больше всего?

– Да, стилистически всегда была близка. Мне нравится сложный технически-созидательный футбол. Я кайфую от комбинаций, от выхода из обороны. Я понимаю, из-за чего мне вообще нравится эта игра, – сказал полузащитник «Локомот ива».