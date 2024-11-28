Артем Карпукас: «В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал. Допустим, мне 30 лет, тогда пошел бы»
Артем Карпукас ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.
– Как Смолов в условную «Сельту» поехал бы?
– Тяжелый вопрос. Все-таки «Локо» – топ-клуб. Из него тяжело уходить. В моем возрасте, наверное, еще много раз подумал бы. А когда стану постарше, допустим, мне 30 лет, а я не попробовал себя в Европе, тогда пошел бы.
В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы еще подумал.
– При этом Испания тебе подошла бы больше всего?
– Да, стилистически всегда была близка. Мне нравится сложный технически-созидательный футбол. Я кайфую от комбинаций, от выхода из обороны. Я понимаю, из-за чего мне вообще нравится эта игра, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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