Вальверде о Мбаппе в «Реале»: «Один из лучших игроков в мире и пример для подражания в раздевалке. Мы должны показать ему свою любовь»
Федерико Вальверде похвалил Килиана Мбаппе.
«Он пример для подражания в раздевалке, другие игроки берут с него пример.
Он один из лучших игроков в мире, и мы должны показать ему свою любовь», – заявил полузащитник «Реала».
Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд – «Севилье» в Ла Лиге, также у него ассист на Браима. У Килиана 14+4 в 24 играх за клуб
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
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