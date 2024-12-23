Вальверде о Мбаппе в «Реале»: «Один из лучших игроков в мире и пример для подражания в раздевалке. Мы должны показать ему свою любовь»

Федерико Вальверде похвалил Килиана Мбаппе.

«Он пример для подражания в раздевалке, другие игроки берут с него пример.

Он один из лучших игроков в мире, и мы должны показать ему свою любовь», – заявил полузащитник «Реала».

Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд – «Севилье» в Ла Лиге, также у него ассист на Браима. У Килиана 14+4 в 24 играх за клуб