«МЮ» рассматривает аренду Инасиу с обязательством выкупа за 40 млн евро. Агент защитника «Спортинга» общался с манкунианцами

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер Гонсалу Инасиу.

Как сообщают A Bola и Maisfutebol, манчестерский клуб продолжает следить за защитником «Спортинга ». Интерес к нему уже проявлялся в предыдущие трансферные окна.

Теперь же он может воплотиться в предложение на сумму 40 млн евро за аренду с обязательным выкупом, который будет реализован в конце сезона.

Утверждается, что агент португальца Мигель Пиньо был в Англии на этой неделе и общался с «Юнайтед ». У них сложились прекрасные отношения, так как агент также представляет интересы капитана манкунианцев Бруну Фернандеша.

Действующий контракт Инасиу со «Спортингом» рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .

«Боруссии» интересен Инасиу. «Спортинг» хочет 35+ млн евро за защитника – это слишком дорого для дортмундцев