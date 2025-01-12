«МЮ» рассматривает аренду Инасиу с обязательством выкупа за 40 млн евро. Агент защитника «Спортинга» общался с манкунианцами
Как сообщают A Bola и Maisfutebol, манчестерский клуб продолжает следить за защитником «Спортинга». Интерес к нему уже проявлялся в предыдущие трансферные окна.
Теперь же он может воплотиться в предложение на сумму 40 млн евро за аренду с обязательным выкупом, который будет реализован в конце сезона.
Утверждается, что агент португальца Мигель Пиньо был в Англии на этой неделе и общался с «Юнайтед». У них сложились прекрасные отношения, так как агент также представляет интересы капитана манкунианцев Бруну Фернандеша.
Действующий контракт Инасиу со «Спортингом» рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
«Боруссии» интересен Инасиу. «Спортинг» хочет 35+ млн евро за защитника – это слишком дорого для дортмундцев
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