«Боруссии» интересен Инасиу. «Спортинг» хочет 35+ млн евро за защитника – это слишком дорого для дортмундцев

«Боруссия» проявляет интерес к Гонсалу Инасиу.

Дортмундский клуб контактировал с представителями защитника «Спортинга » в последние дни. Немцы считают 23-летнего португальца очень интересным игроком и внимательно следят за ситуацией, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

За трансфер Инасиу «Спортинг» хочет получить 35 миллионов евро и бонусы. Для «Дортмунда » эта сумма слишком высока.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Гонсалу провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .