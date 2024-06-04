«МЮ» хочет купить Инасиу вне зависимости от будущего тен Хага, предложение скоро сделают. Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Гонсалу Инасиу Футбол

«Манчестер Юнайтед» нацелен на защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Как пишет O Jogo, английский клуб намерен подписать этого игрока вне зависимости от того, каким будет решение по будущему Эрика тен Хага. Скоро «Ман Юнайтед» сделает предложение по Инасиу, в контракте которого со «Спортингом» прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль» – вероятно, этот клуб тоже включится в борьбу за него.

В этом сезоне Инасиу провел 49 матчей за «Спортинг» и забил 4 гола. Статистику 22-летнего центрального защитника, приглашенного в сборную Португалии на Евро-2024, можно найти здесь.

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14 комментариев
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Я одного не пойму , он вроде левоногий и там есть основной Мартинез. Да он травматичный в прошлом сезоне , но он есть. А на правого центра никого. Так зачем тратить деньги на дублирование позиции ?
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+6
Ответ alim_liver_kz
Комментарий скрыт
да, порту тоже бы хороший тренер не помешал
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Евро покажет, чего он действительно стоит. Но процент снятых верховых мячей весьма удручающий в этом сезоне у него.
+3
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+1
Ответ gusilebedi
Я одного не пойму , он вроде левоногий и там есть основной Мартинез. Да он травматичный в прошлом сезоне , но он есть. А на правого центра никого. Так зачем тратить деньги на дублирование позиции ?
Витя и Холодос пока никуда не уходят, а ведь есть ещё Камбала))) А Брэнтуэйт правоногий?
+3
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален пользователем
Первый - Лисандро, а кто второй?
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Если в три защитника собрались играть, то это норм вариант.
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Ответ Neron
Витя и Холодос пока никуда не уходят, а ведь есть ещё Камбала))) А Брэнтуэйт правоногий?
Брэнтуэйт тоже левоногий .
Холодос и Витя на базе всё ещё , но хотелось бы качественного , современного защитника на эту позицию )
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Ответ gusilebedi
Я одного не пойму , он вроде левоногий и там есть основной Мартинез. Да он травматичный в прошлом сезоне , но он есть. А на правого центра никого. Так зачем тратить деньги на дублирование позиции ?
а справа в центре левоногий защитник не может играть?
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Ответ Under
а справа в центре левоногий защитник не может играть?
У левшей обычно есть проблемы с праыой наглй, так что это может быть опасно.
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Ответ Kircha v Yambulatovo
Слот еще не провел ни одной игры в качестве тренера Ливерпуля, но ты заранее знаешь что он плох
нет, не я.
это alim_liver_kz уже заранее знает, что он хорош
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