«МЮ» хочет купить Инасиу вне зависимости от будущего тен Хага, предложение скоро сделают. Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро
«Манчестер Юнайтед» нацелен на защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.
Как пишет O Jogo, английский клуб намерен подписать этого игрока вне зависимости от того, каким будет решение по будущему Эрика тен Хага. Скоро «Ман Юнайтед» сделает предложение по Инасиу, в контракте которого со «Спортингом» прописаны отступные в размере 60 млн евро.
Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль» – вероятно, этот клуб тоже включится в борьбу за него.
В этом сезоне Инасиу провел 49 матчей за «Спортинг» и забил 4 гола. Статистику 22-летнего центрального защитника, приглашенного в сборную Португалии на Евро-2024, можно найти здесь.
Холодос и Витя на базе всё ещё , но хотелось бы качественного , современного защитника на эту позицию )
это alim_liver_kz уже заранее знает, что он хорош