«МЮ» хочет купить Инасиу вне зависимости от будущего тен Хага, предложение скоро сделают. Отступные защитника «Спортинга» – 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» нацелен на защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Как пишет O Jogo, английский клуб намерен подписать этого игрока вне зависимости от того, каким будет решение по будущему Эрика тен . Скоро « » сделает предложение по Инасиу, в контракте которого со « » прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Интерес к игроку также проявляет « » – вероятно, этот клуб тоже включится в борьбу за него.

В этом сезоне провел 49 матчей за «Спортинг» и забил 4 гола. Статистику 22-летнего центрального защитника, приглашенного в сборную Португалии на Евро-2024, можно найти здесь.