«Динамо» нужно расстаться с Бальбуэной, такие легионеры нашему футболу не нужны». Силкин о защитнике
Сергей Силкин призвал «Динамо» продать защитника Фабиана Бальбуэну.
Контракт 33-летнего парагвайца с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Думаю, «Динамо» нужно расставаться с Бальбуэной, никакого ему нового контракта. Он уже давно не тот, каким был раньше. Он просто занимает чье-то место.
Такие легионеры нашему футболу не нужны. Пусть уходит», — сказал бывший тренер «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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