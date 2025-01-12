«Динамо» нужно расстаться с Бальбуэной, такие легионеры нашему футболу не нужны». Силкин о защитнике

Сергей Силкин призвал «Динамо» продать защитника Фабиана Бальбуэну.

Контракт 33-летнего парагвайца с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Думаю, «Динамо» нужно расставаться с Бальбуэной , никакого ему нового контракта. Он уже давно не тот, каким был раньше. Он просто занимает чье-то место.

Такие легионеры нашему футболу не нужны. Пусть уходит», — сказал бывший тренер «Динамо ».