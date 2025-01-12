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После ошибки Меньяна «Кальяри» забил «Милану». Вратарь пропустил мяч под рукой после несильного удара Дзортеа низом

Ошибка Майка Меньяна привела к голу «Кальяри».

На 55-й минуте гости «Сан-Сиро» сумели провести контратаку, завершившуюся несильным ударом Надира Дзортеа в дальний нижний угол ворот «россонери».

Голкипер Майк Меньян нырнул за мячом, но тот проскочил у француза под руками. «Кальяри» удалось сравнять счет – 1:1.

«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Дзортеа ответил на гол Мораты. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
logoсерия А Италия
logoНадир Дзортеа
logoКальяри
logoМайк Меньян
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