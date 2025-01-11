«Малага» недоумевает из-за регистрации Ольмо и Виктора: «Это непостижимо, правила должны применяться одинаково для всех». В 2019-м андалузцы отпустили игрока, не вписавшись под потолок зарплат

«Малага» недовольна разрешением зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Выражаем свое недоумение по поводу решения, принятого Высшим советом по спорту в отношении Пау Виктора и Дани Ольмо , игроков «Барселоны».

В сезоне-2019/20 «Малага» смирилась с невозможностью регистрации нескольких игроков из-за превышения лимита зарплат. Правила ясны, клуб допустил ошибку и выполнил их.

Этим меры по исправлению ситуации не ограничились. «Малага » была вынуждена в течение двух сезонов выступать с максимум 18 зарегистрированными профессиональными игроками и пройти процедуру сокращения штата сотрудников, связанных со спортом (ERE), что стало знаковым случаем в истории нашей страны. Это нанесло клубу значительный экономический и спортивный ущерб. Стоит напомнить, что организация находилась в тяжелейшем финансовом положении, нуждалась в глубокой реструктуризации и стояла перед серьезной угрозой исчезновения.

Только титанические усилия клуба и непоколебимая поддержка болельщиков «Малаги» в очередной раз удержали команду на плаву в один из самых сложных периодов ее новейшей истории.

По всем этим причинам регистрация двух игроков при схожих обстоятельствах является непостижимой. Этот прецедент серьезно угрожает целостности соревнования. Строгое применение правил должно быть справедливым для всех участников.

Ла Лига и RFEF придерживаются единой позиции, как и в 2019 году. Однако такая позиция CSD подрывает репутацию руководящих [футбольных] органов, игнорируя их аргументы. Эта ситуация ставит под сомнение систему экономического контроля, защищенную Законом о спорте и пользующуюся большим уважением на международном уровне, а также служащую гарантией устойчивости нашего футбола», – сказано в заявлении «Малаги».

«Эспаньол» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это создает опасный прецедент. Призываем пересмотреть решение»

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