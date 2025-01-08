У Дьокереша 50 (40+10) очков в 35 матчах за клуб и сборную в сезоне. Форвард «Спортинга» забил «Порту»

Виктор Дьокереш забил 40-й гол в сезоне за клуб и сборную.

Нападающий «Спортинга » открыл счет в матче с «Порту» в полуфинале Кубка лиги (1:0, второй тайм).

Матч в прямом эфире показал Спортс’’ с комментарием Сергея Юрана .

Всего на счету форварда 31 гол и 6 ассистов в 29 матчах сезона за клуб во всех турнирах. Кроме того, в 6 играх за сборную Швеции 26-летний нападающий забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Статистику Дьокереша можно найти здесь .

В среду во втором полуфинале сыграют «Бенфика» и «Брага», матч с Вадимом Лукомским прокомментирует экс-игрок «Бенфики» Александр Мостовой . Начало – в 22:45 мск.

Финал в 22:45 11 января тоже смотрите на Спортсе’‘.