У Дьокереша 50 (40+10) очков в 35 матчах за клуб и сборную в сезоне. Форвард «Спортинга» забил «Порту»
Виктор Дьокереш забил 40-й гол в сезоне за клуб и сборную.
Нападающий «Спортинга» открыл счет в матче с «Порту» в полуфинале Кубка лиги (1:0, второй тайм).
Матч в прямом эфире показал Спортс’’ с комментарием Сергея Юрана.
Всего на счету форварда 31 гол и 6 ассистов в 29 матчах сезона за клуб во всех турнирах. Кроме того, в 6 играх за сборную Швеции 26-летний нападающий забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Статистику Дьокереша можно найти здесь.
В среду во втором полуфинале сыграют «Бенфика» и «Брага», матч с Вадимом Лукомским прокомментирует экс-игрок «Бенфики» Александр Мостовой. Начало – в 22:45 мск.
Финал в 22:45 11 января тоже смотрите на Спортсе’‘.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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