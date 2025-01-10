Мостовой о словах Кахигао про то, что тот был одним из лучших в Ла Лиге: «Ничего нового он не сказал. Мое отношение ко всем: только честные слова. 95% того, что я говорю, происходит в дальнейшем»
Новый спортивный директор «Спартака» ранее сказал: «Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл десятку. Центральный атакующий полузащитник. С фантастическим видением поля и очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге, без сомнения».
«Думаю, слова Кахигао про меня искренни. Он же не знает, что я делаю сейчас. Скажу честно: когда люди говорят правду, всегда приятно слушать. Противно слушать тех, кто забил один гол и считает себя великим. Нового Кахигао ничего не сказал.
Повлияет ли это на мое отношение к нему? У меня ко всем оно одинаковое: только честные слова. Если посмотреть, 95% того, что говорит Александр Мостовой, происходит в дальнейшем. Главное – быть честным и никому не зализывать.
Желаю ли удачи Кахигао? Я лучше пожелаю ее «Спартаку». Руководство менялось раз 50, а клуб остается», – сказал Мостовой.
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