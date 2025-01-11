Фигу осудил расходы властей Испании на мероприятия в честь 50-летия со дня смерти диктатора Франко: «Жаль, эти средства пойдут не пострадавшим от наводнений. Главная проблема – живые, а не мертвые»

Луиш Фигу недоволен финансированием мероприятий в память о Франсиско Франко.

Бывшему полузащитнику «Барселоны» и «Реала » не понравилось то, что испанское правительство решило выделить деньги на то, чтобы отметить 50 лет со дня смерти диктатора, управлявшего страной с 1939 по 1975 год, вместо поддержки пострадавших от стихийных бедствий в Валенсии и других юго-восточных регионах.

Onda Cero отмечает , что власти страны запланировали сотню мероприятий, включая выставки, музыкальные и театральные выступления и даже передвижную тематическую квест-комнату. Одна из целей – «пригласить общественность к разговору» и способствовать более глубокому пониманию влияния режима Франко на Испанию.

Фигу прокомментировал эту инициативу в твиттере.

«Жаль, что все расходы, которые повлечет за собой празднование 50-летия смерти человека, вошедшего в историю Испании , не будут адресованы пострадавшим от наводнений в Валенсии, чтобы помочь им как можно скорее выбраться из этого ада. Самая большая проблема сегодня – это живые, а не мертвые», – написал португалец.