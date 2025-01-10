Элвер Рахимич: «Пьянич говорит, что не ожидал такого хорошего чемпионата в России. Миралем доволен Москвой»
Элвер Рахимич рассказал, что Миралему Пьяничу нравится в ЦСКА.
«Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город.
Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня», – сказал экс-игрок ЦСКА.
В этом сезоне 34-летний Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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