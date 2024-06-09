19-летний защитник «Краснодара» Арутюнян – в шорт-листе «Сосьедада», но он не главная цель клуба (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Краснодар Георгий Арутюнян Футбол

«Реал Сосьедад» интересуется защитником «Краснодара» Георгием Арутюняном.

По информации Metaratings.ru, баскский клуб пару месяцев назад просматривал 19-летнего футболиста. «Сосьедад» проводил консультации с агентами и посредниками, а также собирал информацию по футболисту.

Арутюнян входит в шорт-лист испанского клуба, но не является главной целью для трансфера, его переход летом маловероятен. Одна из причин – отсутствие игровой практики у футболиста в составе «Краснодара».

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6 комментариев
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Ответ Carasa
Родственник галицкого?
Почему не написать по-русски?
Фамилия в русском языке пишется с большой буквы.
Если Вы хотите оскорбить таким образом человека, то Вы в первую очередь себя роняете и этим демонстрируете свой уровень..
Тем более Сергей Николаевич заслужил уважение своими делами. Как минимум, чтобы его фамилию писали корректно..
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Родственник галицкого?
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Молодого надо забирать и будет ему карьера нормальная
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сосьедад захаряна и арутюняна
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