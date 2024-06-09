19-летний защитник «Краснодара» Арутюнян – в шорт-листе «Сосьедада», но он не главная цель клуба (Metaratings)

«Реал Сосьедад» интересуется защитником «Краснодара» Георгием Арутюняном.

По информации Metaratings.ru, баскский клуб пару месяцев назад просматривал 19-летнего футболиста. «Сосьедад» проводил консультации с агентами и посредниками, а также собирал информацию по футболисту.

Арутюнян входит в шорт-лист испанского клуба, но не является главной целью для трансфера, его переход летом маловероятен. Одна из причин – отсутствие игровой практики у футболиста в составе «Краснодара».