«Динамо» Махачкала подписало 20-летнего форварда Помешкина. Кирилл стал лучшим бомбардиром «Космоса» в прошлом сезоне
«Динамо» Махачкала подписало первого новичка в 2025 году.
Команда Мир РПЛ заключила долгосрочный контракт с 20-летним форвардом Кириллом Помешкиным.
Прежде он выступал за «Космос» из LEON Второй лиги Б и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 12 голами в 27 матчах.
Фото: dinamo-mx.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Динамо»
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