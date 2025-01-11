«Динамо» Махачкала подписало 20-летнего форварда Помешкина. Кирилл стал лучшим бомбардиром «Космоса» в прошлом сезоне

«Динамо» Махачкала подписало первого новичка в 2025 году.

Команда Мир РПЛ заключила долгосрочный контракт с 20-летним форвардом Кириллом Помешкиным.

Прежде он выступал за «Космос » из LEON Второй лиги Б и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 12 голами в 27 матчах.

Фото: dinamo-mx.ru