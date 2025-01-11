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«Динамо» Махачкала подписало 20-летнего форварда Помешкина. Кирилл стал лучшим бомбардиром «Космоса» в прошлом сезоне

«Динамо» Махачкала подписало первого новичка в 2025 году.

Команда Мир РПЛ заключила долгосрочный контракт с 20-летним форвардом Кириллом Помешкиным.

Прежде он выступал за «Космос» из LEON Второй лиги Б и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 12 голами в 27 матчах.

Фото: dinamo-mx.ru

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Динамо»
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Кирилл Помешкин
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