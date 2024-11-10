«Торино» Ваноли проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров
«Торино» Паоло Ваноли проиграл третий матч подряд.
Команда бывшего тренера «Спартака» в гостях уступила «Ювентусу» (0:2) в 12-м туре Серии А.
Это седьмое поражение «Торино» в восьми последних матчах. Команда лидировала в турнирной таблице чемпионата Италии после первых 5 туров.
На данный момент клуб с 14 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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