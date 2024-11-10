«Торино» Ваноли проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров

«Торино» Паоло Ваноли проиграл третий матч подряд.

Команда бывшего тренера «Спартака » в гостях уступила «Ювентусу » (0:2) в 12-м туре Серии А.

Это седьмое поражение «Торино » в восьми последних матчах. Команда лидировала в турнирной таблице чемпионата Италии после первых 5 туров.

На данный момент клуб с 14 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.