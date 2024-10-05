Ваноли полностью преобразил «Торино». Сегодня матч с «Интером» за топ-3

Удивительные перемены.

У бывших сложные отношения с Юричем. Несколько лет назад «Верона», тренерской волей походившая в середняках с еврокубковыми претензиями, наняла вместо него Ди Франческо. Эусебио продержался три тура. Его элегантный футбол не прижился в диком царстве.

Тудор, которым его поспешно сменили, поступил умнее. Констатировав, что в Вероне даже стены дышат Юричем, он отказался от всего, что составляло его стиль, и растворился в идеях предшественника. «Верона» еще немного протянула в середняках. Команде потребовалось несколько лет, чтобы переболеть бывшим – и, растратив его наследие, она как будто потеряла себя. Последние сезоны клуб выживает.

Юрич придает творениям очень выразительную идентичность – от нее тяжело избавиться, тем более что на ней и стоят относительные успехи. То, что сейчас происходит с «Торино», удивительно не результатами. У места в группе лидеров есть имя и облик, и они совсем не похожи на нового тренера. Это бородатый лысый гигант, который закрывает половину ворот и отыграл лучший отрезок в карьере. Ваня Милинкович-Савич. Туринцы хороши, но так высоко забрались именно благодаря его сэйвам.

Удивительно другое. Паоло Ваноли сделал то, что не удалось Ди Фра. Ему хватило нескольких месяцев, чтобы привить команде совершенно новый футбол. Он не слишком сложен, но эффективен. «Торино» не только не сдал, но и впервые за 47 лет поднялся на 1-е место – пусть всего на один тур.

Эти перемены заслуживают внимания.

Юрич враждовал со всеми. С Ваноли атмосфера потеплела

Наверное, вы помните видео, появившееся несколько лет назад – как Юрич усиливает летний рынок, отвешивая зуботычины спортивному директору. Таков его стиль. Его варварский футбол, основанный на агрессивной маскулинности, подпитывался намеренно созданной атмосферой всеобщей вражды. Тренер дрался с руководством, презирал фанатов, вел холодную войну с владельцем – и команда, натасканная им, посылала тифози и билась только за себя. Президент Урбано Каиро терпел недружелюбные выходки, потому что к нему трибуны относились еще хуже – в токсичной обстановке это было не так заметно.

Вражда закончилась по естественным причинам: амбиции Юрича так долго и сильно расходились с целями президента, что в конце концов они разошлись. Летом Каиро удивил всех. Подбирая замену, он обратился не к Ди Франческо, Тудору или Сарри – тренерам с гарантированной планкой. Он пришел к Паоло Ваноли, который никогда не тренировал в Серии А. Весь его опыт состоял из нескольких месяцев в «Спартаке» и чуда в «Венеции».

Владелец не скрывал, что просто подобрал тренера поудобнее: «Ваньяти рассказал мне его историю, и она удивила меня. «Венеция» шла предпоследней и рисковала вылетом в Серию С, но Ваноли преобразил ее. Меня впечатлило, как он справился с проблемной ситуацией».

Другими словами, он выбрал человека, который не станет жаловаться на постоянные распродажи.

Этот спич с самого начала настроил тифозерию против Ваноли. Она ненавидит Каиро. Фанаты мечтают о возрождении былого величия, а президенту достаточно теплого местечка между позором и славой – в серединке, среди планктона. Его прижимистость не ограничивается рынком. В клубе, который гордится и немного бравирует трагической историей, он не сделал ничего, чтобы вырастить из нее идентичность и привлечь новых поклонников. Клубные музеи содержатся за счет тифози. «Стадио Филадельфия», историческая арена «Торино», едва не развалилась – ее реконструировали за счет одного из болельщиков.

Болельщикам казалось, что Каиро выбрал серого тренера без амбиций и сильной личности, который не станет высовываться ради работы в заметном клубе. Но Ваноли покорил их. С первого тренировочного дня, по ходу которого он по-простому пообщался с трибунами, стала очевидна разница между ним и Юричем. Паоло вел себя так, будто «Торино» до сих пор топ-клуб: «У меня мурашки по коже от того, что тренирую такую команду». Его отношение тешило фанатские эго.

А в августе он заслужил и их уважение. Когда Каиро продал Белланову на излете трансферного окна, город вспыхнул. Больше 10 тысяч болельщиков устроили акцию протеста на туринских улицах. Но они еще не знали, как отреагировал тренер. Вычитав о трансфере в прессе, Ваноли холодно отчитал владельца. А после объявил на пресс-конференции: «Я высказал президенту в лицо, что думаю. Я не терплю посредственность. Я объяснил Каиро, кто я есть, и пожелал боссам набраться наконец смелости и раскрыть клубный потенциал».

Теперь в «Торино» относительная идиллия. Команда, трибуны и тренер снова заодно. Между Ваноли и руководством – нормальные рабочие отношения. И только у болельщиков и Каиро взаимная неприязнь. Но к ней уже все привыкли.

Ваноли обороняется иначе, чем Юрич, но работает плохо: «Торино» много пропускает

«Торино» Юрича был самой неприятной командой Италии (а может, и всего континента) без мяча. Потеряв владение, туринцы моментально переходили на персональный прессинг. Освобождалась от него только группа атаки. Она давила на линии паса, вынуждая противника отказаться от поступательного строительства и перейти на неподготовленный заброс. Соперник чувствовал себя так, словно его заперли в клетке с хищником.

Все три сезона Юрич закончил в пятерке лидеров по пропущенным. Меньше позволяли только команды из лигочемпионской зоны.

Ваноли изменил фазу владения. «Торино» чаще давит средним блоком, чем по всему полю. Персональный прессинг применяют две первые линии. Оборона чаще играет зонно, причем поднимается очень высоко, чтобы увеличить компактность. Один из защитников (чаще Коко) держится чуть ниже, чтобы страховать остальных.

Если соперник пробил прессинг и прижал туринцев, они откатываются в 5-3-1-1 с активной защитой – не дожидаются навесов, а охотятся за подающими. Один нападающий всегда освобожден от обороны. Его задача – поиск пространства на случай, если команда вернет мяч в продвинутой зоне. Он нужен свободным для контратаки.

Юрич без мяча думал только о разрушении. Ваноли даже в защите подготавливает атаку. Само собой, это аукнулось. «Торино» пропускает больше гола в среднем за матч. По ожидаемым пропущенным клуб в шестерке худших – спасает только Милинкович-Савич.

Зато Ваноли преобразил атаку. «Торино» играет умнее и лучше

Подчеркнуто доминируя без мяча, Юрич был настолько же скучен с ним. В прошлом сезоне «Торино» забивал всего 0,95 гола за матч. Только три клуба праздновали еще реже.

У низкой результативности была причина – скудная фаза владения. Юрич оставался разрушителем до конца. Заполучив мяч, туринцы выносили его поближе к чужим воротам, чтобы навязать борьбу и завоевать его снова. Если удавалось, переходили к типичным для гасперинизма ромбам на двух краях – но маневр был намного жестче и предсказуемее: защитники обычно оставались внизу, обмен позициями задействовался минимально. Когда ромб на срабатывал, переходили на навесы.

Сегодня «Торино» забивает почти в два раза больше – 1,67 гола за матч (10 в 6 турах). Ваноли преобразил владение.

Вот что он изменил:

1. Милинкович-Савич реже начинает владение могучим выносом – доля коротких розыгрышей увеличилась с 13,8 до 40,4%. Теперь «Торино» стремится к поступательному строительству. Чтобы улучшить качество выхода, Ваноли ставит в оборону атакующих игроков: один из ЦЗ – латераль, другой – полузащитник. По сути, в туринской 3-5-2 всего один профильный центральный защитник.

У обоих крайних ЦЗ (Масины и Тамезе) по два адресата – латераль и полузащитник. Оба открываются на разной высоте, затрудняя прессинг. Если их прикрывают, защитники продвигают самостоятельно: Ваноли не против подключений в атаку и намеренно выбирает исполнителей, привыкших работать с мячом.

2. Как правило, защитники делают выбор в пользу одного из опорников – либо Риччи, либо Илича. Юрич предпочитал фланги, и в этом заключалось его главное преступление против «Торино». Клуб собрал сильную центральную зону, которая выделяется даже на уровне Серии А. Илич и Риччи – техничные, умные, классно читают игру и работают с пространством. Хорват ограничивал команду, избегая владения через них. Они распределяли мячи по краям и становились частью ромбов, растворяясь в автоматизмах. Теперь у них больше влияния и свободы.

Положившись на них, Ваноли увеличил устойчивость к прессингу. Особенно это касается Самуэле Риччи – согласно индексу CIES, он второй после Киммиха полузащитник планеты по сохранению мячей под давлением. В сложных ситуациях «Торино» кладет мяч в его ноги, как в банк.

3. В высоком владении Ваноли использует принципы позиционной игры. «Торино» заполняет ширину и пространства между линиями и двигает мяч до тех пор, пока между защитниками не появится брешь. Чтобы ускорить процесс, клуб использует несколько сложных автоматизмов – по большей части через отвлекающие забеги. Игроки активнее меняются позициями, сохраняя четкую структуру. Защитники больше подключаются к атакам – команда рискует и раскрывается, чтобы забить. Латерали чаще уходят с края, чтобы пробить уязвимую зону между центром и флангом.

4. Юрич пробивал блок, двигая мяч внутри ромбов и забрасывая штрафную кроссами. Ваноли тоже грешит навесами, но в первую очередь полагается на движение и отвлекающие маневры, у которых одна цель: запустить за спины игрока из глубокой зоны. Любого – форварда, полузащитника. Атакующая группа мучит соперника рывками по вертикали: одни взрываются в глубину, другие в штрафную. Защита раздергивается.

Владение не стало по-настоящему сложным и разнообразным. Но оно умнее, чем у предшественника, потому что использует плюсы команды.

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Если бы Юрич был так же эффективен в атаке, как в обороне, «Торино» не вылезал из еврокубков. Но его склонности, усиливая команду в одном, ослабляли в другом и стали естественным ограничителем. Туринцы держались в середняках благодаря тренеру – и в плохом, и в хорошем смысле.

Без него «Торино» не стал лучше, но стал другим. Команда держится выше, чем заслуживает. Если Милинкович-Савич не планирует войти в пантеон туринских божков, удерживая планку весь сезон, рано или поздно последует откат. Но это преображение само по себе достижение. Теперь за туринцев проще болеть – и случайному зрителю, и собственным болельщикам.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Fabio Ferrari, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Emilio Andreoli, Valerio Pennicino, Alessandro Sabattini, Diego Puletto