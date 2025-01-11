Глава «Питерборо» о призывах уволить Даррена Фергюсона, не выпустившего сына Янга на матч с «Эвертоном»: «Это идиотизм. Тренер прав на 100%. Со временем даже Эшли все поймет»

Глава «Питерборо» встал на защиту тренера, не выпустившего сына Эшли Янга.

Клуб из третьего дивизиона уступил «Эвертону » в Кубке Англии – 0:3. За «ирисок» выступает 39-летний Эшли Янг , за «Питерборо » – его 18-летний сын Тайлер.

Юноша вошел в заявку на игру, но в итоге провел всю игру на скамейке. Таким образом, был упущен шанс впервые за 154-летнюю историю турнира увидеть отца и сына одновременно на поле в составах разных команд.

После игры главный тренер «Питерборо» Даррен Фергюсон подвергся критике в соцсетях. За сына Алекса Фергюсона вступился руководитель клуба Дарра Макэнтони.

«С этой ерундой пора заканчивать. Мой тренер на 100% прав в своих действиях. Это не какой-то товарищеский или выставочный матч.

Тайлер отлично выступает за нашу команду U21 и прекрасно развивается, его ждет светлое будущее, но, учитывая обстоятельства, то, что мы уступали в счете за несколько минут до конца матча, выпускать его было бы неправильно с командной точки зрения.

Писать тупые сообщения с требованиями уволить тренера – это неразумно и вообще идиотизм, честно говоря.

Со временем даже Эшли все поймет, несмотря на то, что он чувствует сейчас», – ответил Макэнтони под одним из сообщений болельщиков.