Глава «Питерборо» о призывах уволить Даррена Фергюсона, не выпустившего сына Янга на матч с «Эвертоном»: «Это идиотизм. Тренер прав на 100%. Со временем даже Эшли все поймет»
Клуб из третьего дивизиона уступил «Эвертону» в Кубке Англии – 0:3. За «ирисок» выступает 39-летний Эшли Янг, за «Питерборо» – его 18-летний сын Тайлер.
Юноша вошел в заявку на игру, но в итоге провел всю игру на скамейке. Таким образом, был упущен шанс впервые за 154-летнюю историю турнира увидеть отца и сына одновременно на поле в составах разных команд.
После игры главный тренер «Питерборо» Даррен Фергюсон подвергся критике в соцсетях. За сына Алекса Фергюсона вступился руководитель клуба Дарра Макэнтони.
«С этой ерундой пора заканчивать. Мой тренер на 100% прав в своих действиях. Это не какой-то товарищеский или выставочный матч.
Тайлер отлично выступает за нашу команду U21 и прекрасно развивается, его ждет светлое будущее, но, учитывая обстоятельства, то, что мы уступали в счете за несколько минут до конца матча, выпускать его было бы неправильно с командной точки зрения.
Писать тупые сообщения с требованиями уволить тренера – это неразумно и вообще идиотизм, честно говоря.
Со временем даже Эшли все поймет, несмотря на то, что он чувствует сейчас», – ответил Макэнтони под одним из сообщений болельщиков.
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