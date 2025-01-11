  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Питерборо» о призывах уволить Даррена Фергюсона, не выпустившего сына Янга на матч с «Эвертоном»: «Это идиотизм. Тренер прав на 100%. Со временем даже Эшли все поймет»
3

Глава «Питерборо» о призывах уволить Даррена Фергюсона, не выпустившего сына Янга на матч с «Эвертоном»: «Это идиотизм. Тренер прав на 100%. Со временем даже Эшли все поймет»

Глава «Питерборо» встал на защиту тренера, не выпустившего сына Эшли Янга.

Клуб из третьего дивизиона уступил «Эвертону» в Кубке Англии – 0:3. За «ирисок» выступает 39-летний Эшли Янг, за «Питерборо» – его 18-летний сын Тайлер.

Юноша вошел в заявку на игру, но в итоге провел всю игру на скамейке. Таким образом, был упущен шанс впервые за 154-летнюю историю турнира увидеть отца и сына одновременно на поле в составах разных команд.

После игры главный тренер «Питерборо» Даррен Фергюсон подвергся критике в соцсетях. За сына Алекса Фергюсона вступился руководитель клуба Дарра Макэнтони.

«С этой ерундой пора заканчивать. Мой тренер на 100% прав в своих действиях. Это не какой-то товарищеский или выставочный матч.

Тайлер отлично выступает за нашу команду U21 и прекрасно развивается, его ждет светлое будущее, но, учитывая обстоятельства, то, что мы уступали в счете за несколько минут до конца матча, выпускать его было бы неправильно с командной точки зрения.

Писать тупые сообщения с требованиями уволить тренера – это неразумно и вообще идиотизм, честно говоря.

Со временем даже Эшли все поймет, несмотря на то, что он чувствует сейчас», – ответил Макэнтони под одним из сообщений болельщиков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoПитерборо
logoД3 Англия
logoКубок Англии
Даррен Фергюсон
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoЭшли Янг
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Англии. 3-й раунд. «Астон Вилла» победила «Вест Хэм», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
1031 минуту назад
Сын Янга не сыграл против отца в Кубке Англии по решению сына Фергюсона, тренирующего «Питерборо»: «Мы не благотворительная организация». Эшли написал, что он «опустошен»
67сегодня, 09:20
Рекомендуем
Главные новости
Кингсли Коман: «Я играл с Пирло, Видалем, Тиаго – безумно техничными футболистами. Но Погба был особенным. «МЮ» требовал слишком многого – такого не требуют ни от одного хавбека в мире»
531 минуту назад
Пеп сказал, что не будет отвечать на вопросы о трансферах «Ман Сити»: «Я не совсем ясно выразился? Не собираюсь отвечать»
332 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд проиграла «Байеру», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу
1845 минут назад
«Байер» обыграл «Боруссию» в гостях, трижды забив к 19-й минуте. Шик сделал дубль
7748 минут назад
«Реал» не намерен торговаться с «Баварией» по Дэвису. Их последнее предложение еще актуально
11сегодня, 21:15
«Ман Сити» заплатит за Хусанова 40 млн евро и бонусы. Контракт – до 2029-го с опцией на год
54сегодня, 21:12
Левандовски о финале Суперкубка: «Порой кажется, что «Реал» не контролирует игру, но он ждет шанса нанести удар. Если сыграем в свой футбол – можем победить»
12сегодня, 20:53
Винисиус может купить клуб из 2-й лиги Португалии. Бразилец думает «о диверсификации деловых интересов»
17сегодня, 20:30
Антони требует у «Аякса» деньги, вычтенные из зарплаты за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Вингер обратился в арбитражный комитет KNVB
31сегодня, 20:18
Представители Хусанова подтвердили, что защитник близок к переходу в «Ман Сити»
17сегодня, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шик набрал 9 очков за дубль «Боруссии». У нападающего «Байера» 11 голов в 6 последних матчах Бундеслиги
16 минут назадФэнтези
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Нантом», «Осер» и «Лилль» голов не забили, «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
625 минут назад
Чемпионат Испании. «Сельта» проиграла «Райо», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
226 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Астон Вилла» победила «Вест Хэм», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
1031 минуту назад
«Байер» выиграл 9 матчей подряд. Общий счет – 26:7
140 минут назад
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу
4сегодня, 19:45Live
Ольга Смородская: «Краснодару» для титула не хватает инстинкта убийцы, у «Зенита» он есть»
657 минут назад
«Ман Сити» сделает официальное предложение по Мармушу на выходных. «Айнтрахт» настаивает на 80 млн евро
5сегодня, 21:28
Хавьер Маскерано: «Неймар – прекрасный игрок. Любой тренер мира хотел бы работать с ним»
3сегодня, 20:59
Ваня Дркушич: «Семак – нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл 6 чемпионств с «Зенитом», что делает его и хорошим тренером»
3сегодня, 20:58
Рекомендуем