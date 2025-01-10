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  • Сын Янга не сыграл против отца в Кубке Англии по решению сына Фергюсона, тренирующего «Питерборо»: «Мы не благотворительная организация». Эшли написал, что он «опустошен»
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Сын Янга не сыграл против отца в Кубке Англии по решению сына Фергюсона, тренирующего «Питерборо»: «Мы не благотворительная организация». Эшли написал, что он «опустошен»

Сына Эшли Янга не выпустили на матч против отца по решению тренера.

«Эвертон» обыграл «Питерборо» (2:0) в матче третьего раунда Кубка Англии. За «Эвертон» выступает 39-летний Эшли Янг, за «Питерборо» – его 18-летний сын Тайлер.

За всю 154-летнюю историю Кубка Англии отец и сын никогда не играли друг против друга. Тайлер Янг вошел в заявку на матч, но тренер клуба Лиги 1 Даррен Фергюсон не выпустил его на поле, сделав последнюю замену на 88-й минуте при счете 0:1.

После матча Фергюсон, сын экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, объяснил свое решение.

«Было очень трудно оставить Тайлера на скамейке, но я должен был сделать то, что, по моему мнению, лучше для команды. Если бы счет был 0:2, я бы его выпустил, но при счете 0:1 мне нужно было выпустить нападающего.

Один из игроков «Эвертона» набросился на меня, что было совершенно неуместно. Мы не благотворительная организация», – заявил тренер «Питерборо».

Сегодня Эшли Янг, вышедший на замену в матче с «Питерборо» на 73-й минуте, опубликовал в X пост с одним словом: «Опустошен».

«Если проброшу ему между ног, отец выгонит меня из дома». Эшли Янг в предвкушении – попал на сына в Кубке Англии

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoЭшли Янг
logoЭвертон
logoПитерборо
Даррен Фергюсон
logoКубок Англии
logoД3 Англия
logoпремьер-лига Англия
logoАлекс Фергюсон
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