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Хавьер Маскерано: «Неймар – прекрасный игрок. Любой тренер мира хотел бы работать с ним»

Хавьер Маскерано высоко отозвался о Неймаре.

Ранее нападающий «Аль-Хилаля» заявил, что ему было бы интересно вновь поиграть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, которые сейчас представляют «Интер Майами».

«Очевидно, Неймар – прекрасный игрок. Любой тренер мира хотел бы работать с ним.

Но вы сами знаете, какие в МЛС правила касательно потолка зарплат», – сказал главный тренер флоридского клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoХавьер Маскерано
logoМЛС
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoИнтер Майами
logoНеймар
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