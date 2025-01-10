Хавьер Маскерано: «Неймар – прекрасный игрок. Любой тренер мира хотел бы работать с ним»

Хавьер Маскерано высоко отозвался о Неймаре.

Ранее нападающий «Аль-Хилаля » заявил , что ему было бы интересно вновь поиграть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, которые сейчас представляют «Интер Майами ».

«Очевидно, Неймар – прекрасный игрок. Любой тренер мира хотел бы работать с ним.

Но вы сами знаете, какие в МЛС правила касательно потолка зарплат», – сказал главный тренер флоридского клуба.