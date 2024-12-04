Маскерано об «Интер Майами»: «Сказал Месси и другим, что не буду вести себя так, будто мы не друзья. Не собираюсь ставить под угрозу наши отношения, жизнь продолжается и вне футбола»

Хавьер Маскерано высказался об отношениях с Лионелем Месси в новом клубе.

Аргентинский тренер возглавил «Интер Майами», сменив Херардо Мартино.

«Я сказал им, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал Хорхе [Масу , владельцу «Интер Майми»], Лео и другим парням, что ради работы не собираюсь ставить под угрозу отношения, которые выстроил с ними за эти годы.

Я не такой. Жизнь продолжается и за пределами футбола», – заявил новый тренер «Интер Майами».

Маскерано играл за «Барселону» во время карьеры футболиста и пересекался там с лидерами клуба из Майами – Лионелем Месси , Луисом Суаресом , Серджи Бускетсом и Жорди Альбой . Также экс-игрок выступал вместе с Месси за сборную Аргентины.

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