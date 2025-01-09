Мостовой о тренерской лицензии: «Она не дает право быть главным, поэтому не загадываю, пойду ли учиться дальше. Помощниками работают в штабах по 10-15 человек»

Александр Мостовой пока не строит планов по работе тренером.

Мостовой завершил обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза (РФС ). Во время обучения он прошел стажировку в московском «Динамо».

«Мы закончили обучение в академии РФС, все нормально, хорошо, планов пока никаких не строю, загадывать не берусь, живем в обычном режиме. Пока нас не уведомили, когда мы получим соответствующие документы.

Лицензия не дает право быть главным тренером, поэтому планов по этому поводу не строю, не загадываю. Это всем ребятам дает возможность работать помощником, а помощниками работают в штабах по 10-15 человек.

Но я пока не загадываю по поводу того, пойду ли учиться на главного тренера, спокойно к этому отношусь», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Мостовой.