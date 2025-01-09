  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о тренерской лицензии: «Она не дает право быть главным, поэтому не загадываю, пойду ли учиться дальше. Помощниками работают в штабах по 10-15 человек»
28

Мостовой о тренерской лицензии: «Она не дает право быть главным, поэтому не загадываю, пойду ли учиться дальше. Помощниками работают в штабах по 10-15 человек»

Александр Мостовой пока не строит планов по работе тренером.

Мостовой завершил обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза (РФС). Во время обучения он прошел стажировку в московском «Динамо».

«Мы закончили обучение в академии РФС, все нормально, хорошо, планов пока никаких не строю, загадывать не берусь, живем в обычном режиме. Пока нас не уведомили, когда мы получим соответствующие документы.

Лицензия не дает право быть главным тренером, поэтому планов по этому поводу не строю, не загадываю. Это всем ребятам дает возможность работать помощником, а помощниками работают в штабах по 10-15 человек.

Но я пока не загадываю по поводу того, пойду ли учиться на главного тренера, спокойно к этому отношусь», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoАлександр Мостовой
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoРФС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
8через 25 минут
Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал, я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»
19 минут назад
Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»
1735 минут назад
Файзулин о еврокубках: «Зенит» хорошо бы смотрелся. Формат ЛЧ поменялся, но все плюс-минус как раньше»
639 минут назад
«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
4458 минут назад
Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»
37сегодня, 11:29
«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн
12сегодня, 10:53
Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»
30сегодня, 10:46
Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
62сегодня, 10:36
Модрич из-за вирусной инфекции не сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка
12сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
1 минуту назад
Араухо переходит в «Ювентус» на правах аренды. Защитник «Барсы» пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе (Repubblica)
36 минут назад
Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии. Команда сегодня сыграет с «Мальоркой» в Суперкубке Испании
516 минут назадФото
«Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых
542 минуты назад
Хавбек «Мальорки» Дардер о гольфе: «Лучший психолог для меня. Это зависимость практически»
246 минут назад
Рэшфорд интересен «Вест Хэму». Клуб попросил держать его в курсе ситуации вингера «МЮ» (Алекс Крук)
4сегодня, 11:22
Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор
1сегодня, 11:17
«Рубин» провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка»
сегодня, 11:15Фото
Поттер о «Челси»: «Я стал лучше благодаря этому опыту. Если Пепу есть что доказывать, нам всем тем более. Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи»
1сегодня, 11:06
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
5сегодня, 10:56
Рекомендуем