Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»

Экс-игрок «Бенфики» Александр Мостовой в эфире Спортса’’ вспомнил переход в клуб.

Мостовой комментировал матч «Бенфика» – «Брага » в прямом эфире Спортса’’, Вадим Лукомский точно процитировал вопрос пользователя .

– Александр, а почему вам не хватило класса и мастерства выиграть конкуренцию у других легионеров «Бенфики»?

– Хороший вопрос, но неприятный для меня. Непростое время было, а может и самое сложное в карьере.

Те, кто следит за моей карьерой, прекрасно помнят, как я стартовал в чемпионате Советского Союза, каким футболистом считался, выигрывал со «Спартаком » чемпионство и так далее.

Другое дело, что, когда страна развалилась в 1991-м, непростой был период в плане переезда. Детально рассказывать не буду – думаю, многие и так знают, как я оказался в «Бенфике», в Лиссабоне .

Я столкнулся с большим испытанием, хотя со мной были и Вася Кульков , и Сергей Юран , но они на полгода раньше там оказались. В бытовом плане мы столкнулись с проблемами: не знали языка, менталитета – ничего не знали. Хотя мы очень часто играли за границей против европейских команд. Но не знали, как это происходит изнутри.

Мы столкнулись с большим количеством очень сильных футболистов, мне было 22 года. Многие моменты были несправедливы, я потом прокручивал их у себя в голове. Этот опыт закалил меня впоследствии.

Вот, кстати, Руй Кошта [в этот момент президент «Бенфики» появился в кадре] – мой конкурент, вместе со мной начинал, боролся за место в составе. Другое дело, что он португалец и к нему было особое внимание. Я-то был чужой, – отметил Мостовой в эфире Спортса’‘

– У нас [с местными игроками] и стычки были: жесткая игра на тренировках, жесткие разговоры в раздевалке. Но у них было огромное преимущество: они португальцы, свои, молодые. Плюс надо признать, что Кошта был одним из лучших футболистов, и потом он много лет это доказывал, – добавил он позже в трансляции.

«Бенфика» победила в полуфинале Кубка португальской лиги «Брагу» (3:0) благодаря дублю Анхеля Ди Марии и вышла в финал – сыграет со «Спортингом».

Смотрите полный полуфинальный матч с комментарием Вадима Лукомского и Александра Мостового.

Решающую игру Кубка лиги тоже покажет Спортс’’ – начало прямой трансляции в 22:45 мск 11 января, в субботу.