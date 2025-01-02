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  • Босниец Топич: «В 2022 году я бы тоже отказался играть с Россией. В Боснии хорошо относятся к русским, но не знаю, нужно ли проводить этот матч»
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Босниец Топич: «В 2022 году я бы тоже отказался играть с Россией. В Боснии хорошо относятся к русским, но не знаю, нужно ли проводить этот матч»

Марко Топич оценил возможность матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

– Два года назад сборная России вела переговоры о возможном товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной. Миралем Пьянич был одним из тех, кто был против этого матча. Сейчас он играет в России. Вам не кажется это странным?

– Мы футболисты, наша работа – играть в футбол. Это большая проблема.

Если бы меня в 2022-м спросили, нужно ли проводить товарищеский матч с Россией, то я бы тоже отказался. Это из той же категории, когда футболист говорит, что больше не хочет играть за сборную, но потом все равно возвращается в нее.

Журналисты постоянно ищут громкие заголовки, футболисты что-то говорят. Я не вижу в этом проблемы.

– Спустя два года провести товарищеский матч России с Боснией возможно? Учитывая, что недавно Россия играла товарищеский матч с Сербией.

– Россия за почти три года не провела ни одного матча против европейских сборных.

В Боснии хорошо относятся к русским, но я не знаю, нужно ли проводить этот матч сейчас, – сказал бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сатурна» Марко Топич.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoМарко Топич
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoМиралем Пьянич
logoСборная России по футболу
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