Босниец Топич: «В 2022 году я бы тоже отказался играть с Россией. В Боснии хорошо относятся к русским, но не знаю, нужно ли проводить этот матч»
– Два года назад сборная России вела переговоры о возможном товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной. Миралем Пьянич был одним из тех, кто был против этого матча. Сейчас он играет в России. Вам не кажется это странным?
– Мы футболисты, наша работа – играть в футбол. Это большая проблема.
Если бы меня в 2022-м спросили, нужно ли проводить товарищеский матч с Россией, то я бы тоже отказался. Это из той же категории, когда футболист говорит, что больше не хочет играть за сборную, но потом все равно возвращается в нее.
Журналисты постоянно ищут громкие заголовки, футболисты что-то говорят. Я не вижу в этом проблемы.
– Спустя два года провести товарищеский матч России с Боснией возможно? Учитывая, что недавно Россия играла товарищеский матч с Сербией.
– Россия за почти три года не провела ни одного матча против европейских сборных.
В Боснии хорошо относятся к русским, но я не знаю, нужно ли проводить этот матч сейчас, – сказал бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сатурна» Марко Топич.
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