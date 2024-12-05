39-летний Эшли Янг – самый возрастной автор гола со штрафного в АПЛ

Защитник «Эвертона» Эшли Янг забил победный гол в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0).

В возрасте 39 лет и 148 дней англичанин стал 4-м в списке самых возрастных авторов голов в истории Премьер-лиги и самым возрастным по голам прямым ударом со штрафного.