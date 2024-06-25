38-летний Янг продлил контракт с «Эвертоном» на год
Эшли Янг продлил контракт с «Эвертоном».
38-летний защитник подписал контракт с ливерпульским клубом на один год.
Янг присоединился к «ирискам» в июле прошлого года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 31 матч, не отличившись результативными действиями, и получил 5 желтых карточек.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Всегда радостно, когда игроки времен твоего детства/юности остаются в футболе еще на чуть-чуть :)
Тогда можно в МЛС через годик.. )