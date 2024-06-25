38-летний Янг продлил контракт с «Эвертоном» на год

Эшли Янг продлил контракт с «Эвертоном».

38-летний защитник подписал контракт с ливерпульским клубом на один год.

Янг присоединился к «ирискам» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, не отличившись результативными действиями, и получил 5 желтых карточек.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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