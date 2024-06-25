38-летний Янг продлил контракт с «Эвертоном» на год

Теги Эвертон Эшли Янг премьер-лига Англия Футбол

Эшли Янг продлил контракт с «Эвертоном».

38-летний защитник подписал контракт с ливерпульским клубом на один год. 

Янг присоединился к «ирискам» в июле прошлого года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 31 матч, не отличившись результативными действиями, и получил 5 желтых карточек. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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7 комментариев
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Всегда радостно, когда игроки времен твоего детства/юности остаются в футболе еще на чуть-чуть :)
+11
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+11
38-летний Янг доказал, что он ещё янг
+6
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+6
Вечно молодой.
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forever young
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Ответ mbauer
38-летний Янг доказал, что он ещё янг
Вери янг. Потом можно в Италию.
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Ответ Sarumian
Вери янг. Потом можно в Италию.
был уже
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Ответ krealpmoney
был уже
Пропустил этот момент.. ))

Тогда можно в МЛС через годик.. )
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