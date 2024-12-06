«Црвена Звезда» не вернет Дркушича «Зениту» зимой: «Сохраним Ванью до конца сезона. Он нужен нам»

Гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что Ванья Дркушич не вернется в «Зенит» досрочно.

Сообщалось , что петербуржцы могут отозвать защитника из аренды зимой.

«Вернется ли Дркушич в «Зенит » уже зимой? Мы сохраним Ванью до конца сезона. Он нужен нам», – сказал Звездан Терзич.

В 6 матчах за белградский клуб 25-летний словенец забил 1 гол.