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Масалитин о защите ЦСКА: «Нет полного взаимопонимания, случаются ляпы. По игре сзади Дивеев не вернулся на уровень до травм»

Валерий Масалитин высказался об игре ЦСКА в обороне.

В 18 матчах сезона Мир РПЛ армейцы пропустили 14 голов и занимают в таблице 6-е место.

«Системообразующий футболист ЦСКА? Хорошо проявляет себя Дивеев, его голы очень помогли команде на начальном отрезке. Но он не вернулся на свой уровень, который был до травм. Чувствуется это. Видно, что при игре сзади у него есть нервозность, недоработки. Того же Рошу лучшим не назвать, если он удаляется и пропускает столько игр.

К большому сожалению, у ЦСКА сзади не все в порядке. Нет почему-то полного взаимопонимания, хотя на протяжении нескольких сезонов эти футболисты уже играют вместе. Случаются ляпы», — сказал бывший нападающий ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoИгорь Дивеев
Валерий Масалитин
logoпремьер-лига Россия
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