Масалитин о защите ЦСКА: «Нет полного взаимопонимания, случаются ляпы. По игре сзади Дивеев не вернулся на уровень до травм»

Валерий Масалитин высказался об игре ЦСКА в обороне.

В 18 матчах сезона Мир РПЛ армейцы пропустили 14 голов и занимают в таблице 6-е место.

«Системообразующий футболист ЦСКА? Хорошо проявляет себя Дивеев , его голы очень помогли команде на начальном отрезке. Но он не вернулся на свой уровень, который был до травм. Чувствуется это. Видно, что при игре сзади у него есть нервозность, недоработки. Того же Рошу лучшим не назвать, если он удаляется и пропускает столько игр.

К большому сожалению, у ЦСКА сзади не все в порядке. Нет почему-то полного взаимопонимания, хотя на протяжении нескольких сезонов эти футболисты уже играют вместе. Случаются ляпы», — сказал бывший нападающий ЦСКА .