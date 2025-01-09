«Слуцкий ни черта не понимает – слабый тренер, в ЦСКА пришел на готовую команду. Ему нужен футбольный человек рядом, посоветоваться». Пономарев о Веретенникове в «Шанхае»
Ранее Веретенников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в клубе из чемпионата Китая.
– Конечно, опыт у него есть, может, как-то усилить, чтобы действия команды чем-то усилить, посоветоваться. Потому что Слуцкий там мало соображает.
– Футбольный человек понадобился?
– Конечно, конечно. Видно, Березуцкий не того склада, характер, может, не такой. Потому что он столько с ним работал и не добился ничего.
Так что Слуцкому рядом нужен такой человек – как тренер он слабый, он не понимает ни черта, он пришел в ЦСКА на готовую команду, которую сделал уже Газзаев. И он продержался с этим составом столько лет.
– Тренерский штаб помогал?
– Конечно, там просто нужно было не трогать ребят, они сами все знают, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Пономарев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий