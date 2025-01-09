«Слуцкий ни черта не понимает – слабый тренер, в ЦСКА пришел на готовую команду. Ему нужен футбольный человек рядом, посоветоваться». Пономарев о Веретенникове в «Шанхае»

Владимир Пономарев высказался о переходе Олега Веретенникова в «Шанхай Шеньхуа».

Ранее Веретенников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в клубе из чемпионата Китая.

– Конечно, опыт у него есть, может, как-то усилить, чтобы действия команды чем-то усилить, посоветоваться. Потому что Слуцкий там мало соображает.

– Футбольный человек понадобился?

– Конечно, конечно. Видно, Березуцкий не того склада, характер, может, не такой. Потому что он столько с ним работал и не добился ничего.

Так что Слуцкому рядом нужен такой человек – как тренер он слабый, он не понимает ни черта, он пришел в ЦСКА на готовую команду, которую сделал уже Газзаев . И он продержался с этим составом столько лет.

– Тренерский штаб помогал?

– Конечно, там просто нужно было не трогать ребят, они сами все знают, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Пономарев .