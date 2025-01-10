Хавбек «Мальорки» Родригес о массовой стычке в игре с «Реалом»: «Я призывал Асенсио научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо»

Дани Родригес раскритиковал поведение Рауля Асенсио в матче «Реал» – «Мальорка» (3:0).

36-летний хавбек «Мальорки» высказался после полуфинала Суперкубка Испании.

«Когда не реализуешь моменты в таких матчах… У нас было два явных шанса в первом тайме. Когда не используешь возможности против таких команд, то получается так, как получается».

О массовой стычке в конце матча

«Я призывал Асенсио , он же молодой, научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо», – сказал Родригес .

В этом эпизоде 21-летний защитник «Реала », отбежав от защитника «Мальорки» Пабло Маффео , послал тому воздушный поцелуй.