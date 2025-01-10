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  • Хавбек «Мальорки» Родригес о массовой стычке в игре с «Реалом»: «Я призывал Асенсио научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо»
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Хавбек «Мальорки» Родригес о массовой стычке в игре с «Реалом»: «Я призывал Асенсио научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо»

Дани Родригес раскритиковал поведение Рауля Асенсио в матче «Реал» – «Мальорка» (3:0).

36-летний хавбек «Мальорки» высказался после полуфинала Суперкубка Испании.

«Когда не реализуешь моменты в таких матчах… У нас было два явных шанса в первом тайме. Когда не используешь возможности против таких команд, то получается так, как получается».

О массовой стычке в конце матча

«Я призывал Асенсио, он же молодой, научиться выигрывать. Он вел себя нехорошо», – сказал Родригес.

В этом эпизоде 21-летний защитник «Реала», отбежав от защитника «Мальорки» Пабло Маффео, послал тому воздушный поцелуй.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoДани Родригес
logoМальорка
logoПабло Маффео
logoРауль Асенсио
logoСуперкубок Испании
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