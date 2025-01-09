У «Реала» 7 побед и ничья за последний месяц. Дальше – «Барселона» в финале Суперкубка Испании
«Реал» продлил серию без поражений до 8 матчей.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Мальорку» в полуфинале Суперкубка Испании – 3:0. В решающем матче, назначенном на воскресенье, она встретится с «Барселоной».
В последний раз мадридцы уступали 4 декабря – «Атлетику» (1:2). С тех пор у них 7 побед и ничья во всех турнирах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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