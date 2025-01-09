Беллингем забил за «Реал» в 7 из 9 последних матчей

Джуд Беллингем забил седьмой гол с начала декабря.

Полузащитник «Реала » открыл счет в полуфинальной игре Суперкубка Испании против «Мальорки». Он отправил мяч в сетку на 63-й минуте.

С 1 декабря англичанин провел 9 матчей в составе мадридской команды. В 7 из них он сумел забить по одному голу. В том числе он смог отличиться в обеих играх в 2025 году.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь .