  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньяки Уильямс о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Позор. Жаль, что приходится играть в сотнях километров от дома. Такой матч собрал бы полный стадион, если бы проходил ближе»
21

Иньяки Уильямс о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Позор. Жаль, что приходится играть в сотнях километров от дома. Такой матч собрал бы полный стадион, если бы проходил ближе»

Иньяки Уильямс раскритиковал проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Вчера «Атлетик» уступил «Барселоне» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании, который прошел в Джидда (Саудовская Аравия). 

«Для нас, несмотря на присутствие нескольких наших фанатов, это была игра на выезде. Жаль, потому что такой привлекательный матч, если бы он проходил ближе, собрал бы полный стадион с множеством наших болельщиков.

Очень жаль, что приходится играть в сотнях километров от наших людей, от наших семей. Для меня нет никакого смысла играть в Аравии, но футбол сейчас такой, это позор, мне очень жаль», – сказал нападающий «Атлетика».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoИньяки Уильямс
logoСуперкубок Испании
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»
21сегодня, 12:23
«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл
198сегодня, 11:40
Лапорта кричал «сукины дети» и пинал ногами предметы в ложе короля Абдаллы, узнав, что «Барсе» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Виктора
100сегодня, 08:20
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Беллингем и Винисиус в старте. Онлайн-трансляция
6815 минут назадLive
«Спартак» обсуждает улучшенный контракт с Угальде. Лучший бомбардир РПЛ интересен топ-клубам Европы (Фабрицио Романо)
1017 минут назад
Винисиус коснулся груди Маффео, подтолкнувшего его плечом после борьбы за мяч. Защитник «Мальорки» рухнул на газон
5331 минуту назад
Гурцкая об Абаскале: «Думал, что будет королем мира после «Спартака», а оказалось, что он голый король. Будет потихоньку умирать как тренер»
1740 минут назад
Мбаппе дважды зацепили в штрафной «Мальорки» на 20-й минуте – Килиан упал. Бенгоэчеа не дал «Реалу» пенальти
1341 минуту назадФото
Ла Лига зарегистрировала Ольмо и Виктора. «Барселона» сможет заявить игроков на финал Суперкубка
3256 минут назад
Профсоюз игроков намерен препятствовать введению потолка расходов в АПЛ. «Ман Сити» и «МЮ» тоже против – считают, что их конкурентоспособность в Европе снизится
8сегодня, 19:13
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» играет с «Мальоркой»
305сегодня, 19:02Live
50 вопросов, чтобы вспомнить 2024 год
сегодня, 19:00Спецпроект
«Барселона» не отдаст Араухо «Ювентусу» в аренду без обязательного выкупа. Каталонцы рассчитывают на 45-50 млн евро как минимум (Diario Sport)
26сегодня, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Икарди и Чина Суарес сообщили об отношениях. Девушка отправляла видео с мастурбацией игрокам сборной Аргентины, из-за нее Мауро и Ванда расстались
1 минуту назад
«Арсенал» отдал Маркиньоса «Крузейро» в аренду. Бразилец только вернулся из «Флуминенсе»
6 минут назад
«Ливерпуль» может рассмотреть трансфер Хвичи, если он решит уйти из «Наполи» зимой (The Athletic)
424 минуты назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» принимает «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
630 минут назадLive
Александр Мостовой – о «диете» без комментариев про Абаскаля: «Пока не тянет, чувствую себя прекрасно»
749 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Охдуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
11сегодня, 19:06
Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче cборных в 2025 году (Sport24)
20сегодня, 18:57
Мойес готов вернуться в «Эвертон». Дэвид будет одним из главных претендентов на пост главного тренера (Бен Джейкобс)
7сегодня, 18:42
«Комо» не ведет переговоры с Рэшфордом о трансфере. Шансов на переход нет (Фабрицио Романо)
2сегодня, 18:24
Кузяев травмировал голеностоп в матче с «Марселем». Хавбек «Гавра» завтра пройдет медобследование
1сегодня, 18:02
Рекомендуем