Иньяки Уильямс о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Позор. Жаль, что приходится играть в сотнях километров от дома. Такой матч собрал бы полный стадион, если бы проходил ближе»
Иньяки Уильямс раскритиковал проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
Вчера «Атлетик» уступил «Барселоне» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании, который прошел в Джидда (Саудовская Аравия).
«Для нас, несмотря на присутствие нескольких наших фанатов, это была игра на выезде. Жаль, потому что такой привлекательный матч, если бы он проходил ближе, собрал бы полный стадион с множеством наших болельщиков.
Очень жаль, что приходится играть в сотнях километров от наших людей, от наших семей. Для меня нет никакого смысла играть в Аравии, но футбол сейчас такой, это позор, мне очень жаль», – сказал нападающий «Атлетика».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем